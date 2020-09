Speciale scuola: Locatelli (Cts), ripartiti in maniera efficace, lavoriamo a tamponi rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Far ripartire e far arrivare la scuola alla fine dell'anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità è un'assoluta priorità per il Paese. Ritengo decisamente positivi questi primi giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace". Lo ha detto a "Buongiorno" su Skytg24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. "È ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità. In tutto questo è evidente che la disponibilità di tamponi realizzati velocemente e con risultati forniti in giornata è un aspetto assolutamente rilevante. Stiamo lavorando in maniera importante e con un'attenzione decisamente spinta sui tamponi con tempi di repertazione rapidi, che . ha spiegato - saranno antigenici e non tamponi molecolari rapidi. Si sta facendo un'attenta analisi per definire i criteri che serviranno per mettere in disponibilità i test antigenici rapidi". (Rin)