- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ricorda che il suo partito ha "presentato in Parlamento la mozione di sfiducia per il ministro Azzolina. Da mesi proponevamo la stabilizzazione precari, il coinvolgimento delle scuole paritarie per mancanza di aule e l'utilizzo termoscanner", ha spiegato ospite di "Uno Mattina" su Rai1. "La scuola merita serietà, non banchi non le rotelle", ha aggiunto. (Rin)