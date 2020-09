Speciale scuola: Raggi, pronti con flotta aggiuntiva di bus per eventuali criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‎Per evitare criticità con la riapertura delle scuole "abbiamo una riserva, una scorta di bus, per cui se aumentano le richieste siamo pronti a dare seguito mettendo in strada altri mezzi. Come sapete negli ultimi giorni la Regione ha aumentato la capienza sui bus all'80 per cento. Noi ci siamo adeguati alle direttive regionali proprio per evitare disagi ai nostri alunni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione della nuova flotta di autobus acquistati dal Campidoglio, questa mattina davanti alla stazione di Prima Porta. A chi chiedeva se già fossero state segnalate criticità ha risposto l'assessore Calabrese: "È chiaro che sicuramente ci sono state, l'azienda sta recuperando il ritardo nel rinnovamento della flotta grazie a questa amministrazione. Abbiamo messo in piedi un metodo a partire dalla seconda fase che è stato vincente: abbiamo messo dei bus aggiuntivi. Il sistema penso abbia funzionato a maggio e giugno e sta funzionando anche adesso. Monitoriamo giorno per giorno per prevenire le criticità". (Rer)