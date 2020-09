Speciale scuola: Calabria (FI), Conte? Passerelle non risolvono problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Conte sceglie il solito metodo per (non) affrontare i problemi: la passerella mediatica. La visita a sorpresa in un istituto scolastico di periferia a Roma è l'ennesimo copione troppe volte recitato. Il ruolo di salvatore della Patria non si addice al Presidente del Consiglio, specialmente su temi come quelli della riapertura delle scuole e dei disagi nelle aree più periferiche delle grandi città". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Da mesi sono noti i problemi riguardanti la dotazione dei banchi e la copertura delle cattedre. Così come è doloroso il computo degli istituti ancora chiusi nel Lazio: 1/3 del totale. Quanto ai disagi dei quartieri meno centrali, nulla è stato fatto per migliorare la qualità della vita di chi ci abita, né da parte del sindaco Raggi né da parte della maggioranza che ha deciso di non prorogare la Commissione di inchiesta sulle periferie. Ecco perché gli spot del premier hanno davvero il sapore della beffa", conclude. (Com)