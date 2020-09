Speciale scuola: Nord Macedonia, al via discussione delle modifiche alla legge sull'Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Macedonia del Nord è chiamato a discutere le modifiche proposte dal governo alla legge sull'Istruzione. Secondo la stampa locale, le modifiche prevedono la possibilità per l'esecutivo di stabilire l'inizio o la fine dell'anno scolastico in tempi differenti per gli istituti della scuola primaria e secondaria a seconda delle esigenze dettate da "circostanze straordinarie". Fra le circostanze straordinarie è prevista la diffusione di un'epidemia oltre che disastri naturali come incendi o alluvioni. L'anno scolastico in Macedonia del Nord vedrà l'avvio il primo ottobre secondo precedenti annunci. (Seb)