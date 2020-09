Speciale difesa: Usa-Lituania, Pompeo e ministro Esteri Linkevicius siglano memorandum sul 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius. Secondo quanto riferito dalla portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, Pompeo e Linkevicius hanno aperto l'incontro firmando un memorandum d'intesa sulla sicurezza del 5G, dopo di che hanno discusso i prossimi passi per affrontare le vulnerabilità della sicurezza nazionale nelle reti di comunicazione. “Il segretario Usa ha espresso apprezzamento per la leadership della Lituania nel garantire l'indipendenza e l'integrità territoriale della Bielorussia e i diritti democratici del suo popolo. Pompeo ha ringraziato la Lituania per il suo impegno nell’ambito della Nato, inclusa la spesa del 2 per cento del Pil destinata al settore della difesa e per il contributo agli sforzi di sicurezza internazionale in Afghanistan, Iraq e nello Stretto di Hormuz”. Infine, il segretario di Stato ha nuovamente ringraziato la Lituania per aver inserito il movimento libanese Hezbollah nella lista delle organizzazioni terroristiche. (Nys)