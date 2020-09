Speciale difesa: Taiwan, vendita armi da Usa è una speculazione mediatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che i resoconti dei media sui piani statunitensi di vendita di armi all'Isola sono solo congetture. "L'acquisto di armi in fase di valutazione o negoziazione sarà gestito in base al principio di riservatezza e non sarà divulgato al pubblico, come è consuetudine, fino a quando gli Stati Uniti non lo notificheranno ufficialmente al Congresso", hanno affermato le autorità di Taiwan. I media locali hanno citato quattro fonti di informazione "esclusive", affermando che gli Stati Uniti intendono vendere fino a sette sistemi d'arma all'isola di Taiwan, tra cui mine, missili da crociera e droni. Il ministero degli Esteri cinese ha risposto in precedenza alla questione della vendita di armi degli Stati Uniti all'isola di Taiwan e ai tre comunicati congiunti, in particolare quello del 17 agosto, affermando che violano gravemente il principio della Cina unica, minano la sovranità e la sicurezza della Repubblica popolare, nonché norme fondamentali delle relazioni internazionali. A luglio, il dipartimento di Stato Usa ha approvato una richiesta di Taiwan di ricertificare i suoi missili Patriot Advanced Capability-3 per un costo stimato di 620 milioni di dollari. A seguito dell'iniziativa, la Cina ha imposto sanzioni al principale appaltatore della vendita, Lockheed Martin, per proteggere i suoi interessi nazionali. (Cip)