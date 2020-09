Ue: Garavini (Iv), Salvini dice no al Mes ma vuole la patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Salvini dice che piuttosto di ricorrere al Mes preferisce chiedere i soldi ai risparmiatori italiani. Ossia fare una patrimoniale. Viene da chiedersi se si renda conto della gravità delle sue affermazioni". Lo sottolinea in una nota la senatrice Laura Garavini, vicepresidente vicaria del gruppo Italia Viva-Psi, secondo cui "dire di no al Mes e voler attingere ai conti dei privati vuol dire andare a mettere le mani sui risparmi faticosamente accumulati e mantenuti nel tempo, oltretutto in un momento storico già molto difficile. Italia Viva - sottolinea - è sempre stata contraria a qualsiasi nuova tassa. E continua ad esserlo. Salvini invece ha finalmente svelato il senso del suo slogan. Prima gli italiani? Sì, ma a tirare fuori i soldi”. (Com)