Coronavirus: Papa, ci ha ricordato nostra precarietà, ora guariamo da virus autosufficienza

- In un messaggio inviato ai sacerdoti anziani e malati delle diocesi lombarde, Papa Francesco ha sottolineato che “la paura del contagio ci ha ricordato la nostra precarietà”, auspicando che la pandemia “ci aiuti a guarire dal virus dell’autosufficienza”. “Negli ultimi mesi, tutti abbiamo sperimentato delle restrizioni. Le giornate, trascorse in uno spazio limitato, sembravano interminabili e sempre uguali. Abbiamo sentito la mancanza degli affetti più cari e degli amici; la paura del contagio ci ha ricordato la nostra precarietà. In fondo, abbiamo conosciuto quello che alcuni di voi, come anche molti altri anziani, vivete quotidianamente”, ha ricordato il Pontefice nel messaggio ai sacerdoti anziani e malati delle diocesi lombarde. “Spero tanto che questo periodo ci aiuti a capire che, molto più dell’occupare spazi, è necessario non sciupare il tempo che ci viene donato; che ci aiuti a gustare la bellezza dell’incontro con l’altro, a guarire dal virus dell’autosufficienza. Non dimentichiamo questa lezione!”, ha raccomandato Papa Francesco, ricordando “nella preghiera i tanti preti deceduti a causa di questo virus e quanti stanno affrontando il percorso di riabilitazione”. (Rem)