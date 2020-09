Difesa: premier Orban, Romania più sicura con missili Patriot sul suo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è più sicura con i missili Patriot sul suo territorio e i cittadini romeni sono protetti meglio. Lo ha detto il primo ministro romeno Ludovic Orban alla base militare di Capu Midia (sud est del paese), per la cerimonia di consegna del primo sistema missilistico Patriot. "Sono onorato di essere presente oggi qui, in un momento che considero storico, il momento in cui il primo sistema missilistico Patriot arriva in Romania. È un momento che, vi dico onestamente, aspettavo da molto tempo ed è un bene che sia successo e sono molto felice perché sta accadendo nel mio mandato di primo ministro", ha detto Orban. Secondo il primo ministro, la Romania è un partner che rispetta tutti i suoi impegni nell'ambito dei partenariati strategici. "La Romania ha scelto chiaramente, la Romania ha scelto di essere un paese membro della Nato, ha scelto il partenariato strategico con gli Stati Uniti d'America, ed ha scelto di essere un paese membro dell'Unione europea. (segue) (Rob)