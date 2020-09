Difesa: premier Orban, Romania più sicura con missili Patriot sul suo territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo un partner leale, un partner che rispetta tutti i suoi impegni all'interno di queste alleanze, queste partnership. La Romania ha deciso di attuare un programma di dotazione dell'esercito per un periodo di 10 anni, che è stato adottato e che prevede, in pratica, il rafforzamento delle capacità della Romania, soprattutto quelle difensive", ha ricordato il primo ministro. Orban ha sottolineato che il sistema missilistico Patriot vanta risultati eccezionali dimostrati nelle azioni di combattimento. "La Romania ha deciso e rispetta il suo impegno di destinare il 2 per cento del Prodotto Interno Lordo alle spese per la difesa, per la realizzazione di questo programma di dotazione. All'interno del programma di dotazione, il sistema missilistico Patriot è estremamente importante, è un sistema missilistico terra-aria, che è di una complessità e un grado di tecnologia senza precedenti e con risultati eccezionali comprovati nelle azioni di combattimento", ha osservato Orban. (segue) (Rob)