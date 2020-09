© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus continua a gravare sul settore automobilistico tedesco, già in difficoltà. Come si apprende dai dati diffusi oggi dall'Associazione dei costruttori di automobili europei (Acea), ad agosto scorso le vendite sono crollate del 29 per cento su base annua. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. (Geb)