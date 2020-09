Ue: ministra Esteri spagnola, vicini a raccomandazioni comuni su frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è "vicina all'adozione di raccomandazioni comuni sul controllo delle frontiere interne ed esterne" che saranno introdotte "nei prossimi giorni". Lo ha annunciato oggi la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzlalez Laya, nel corso di un intervento al "Forum Tendenze" di Madrid, chiarendo che il problema "non sono le restrizioni, ma la disparità delle restrizioni" nei diversi Stati membri. "Perché un paese impone una quarantena di 14 giorni, un altro sette giorni, altri dispongono che il test Pcr deve essere fatto nel paese di destinazione e non nel Paese di origine?", ha dichiarato la ministra spagnola. Se tali misure saranno adottate nei prossimi giorni, Gonzalez Laya ha, tuttavia, evidenziato che questo non significa "che queste raccomandazioni saranno automaticamente trasformate in politiche dagli Stati membri". (Spm)