Turchia-Francia: Erdogan definisce Macron una persona “ambiziosa e incapace”

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto oggi che la Francia è guidata da un presidente "ambizioso e incapace", aumentando il tono dello scontro con Emmanuel Macron. La scorsa settimana, Macron aveva fatto infuriare Ankara suggerendo che la Turchia "merita di più", in riferimento alla politica di Erdogan. La prossima settimana, l'Unione europea discuterà di eventuali sanzioni contro la Turchia per le manovre delle navi militari e di esplorazione turche nelle acque del Mediterraneo orientale di Cipro e Grecia. Erdogan ha detto oggi durante una riunione virtuale del suo Partito giustizia e sviluppo (Akp) al governo che la logica di Macron - incolpare la Turchia per i problemi regionali – è sbagliata. "Se la Turchia si ritirasse dalla Siria, la Siria otterrebbe la pace?", ha domandato Erdogan, elencando una serie di paesi in difficoltà dove Turchia e Francia sostengono posizioni contrapposte. "Se la Turchia rinunciasse a tutto, la Francia riuscirebbe a mettere a posto il caos provocato dalla persona incapace e ambiziosa che la guida, e adotterebbe una politica basata sul buon senso?", ha aggiunto Erdogan. (segue) (Tua)