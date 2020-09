Turchia-Francia: Erdogan definisce Macron una persona “ambiziosa e incapace” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel novembre del 2019, Macron aveva parlato di “morte cerebrale” della Nato per la mancata risposta all’operazione militare turca nel nord della Siria. Quanto alla crisi in Libia, la Turchia appoggia il Governo di accordo nazionale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, nel conflitto contro il generale Khalifa Haftar. La Francia, da parte sua, è stata a lungo sospettata di favorire Haftar. Le controversie si sono intensificate dopo che la Francia ha inviato ad agosto delle unità navali nel Mediterraneo orientale a sostegno della Grecia nella contesa con la Turchia. Erdogan ha accusato l'Ue di applicare "doppi standard contro di noi". "Con il sostegno della nostra nazione, continueremo a fare tutto ciò che è buono, giusto e vantaggioso per il nostro paese", ha concluso il presidente turco. (Tua)