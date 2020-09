I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: liberati e rimpatriati egiziani rapiti in Libia - Le autorità del Cairo hanno liberato alcuni cittadini egiziani rapiti in Libia. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mena". "Nell'ambito degli sforzi dell'intelligence egiziana per mettere in sicurezza e proteggere gli egiziani in Libia e in coordinamento con le autorità di sicurezza libiche, le autorità competenti in Libia sono riuscite a liberare un certo numero di cittadini egiziani che sono stati rapiti, rimpatriandoli", rende nota l'agenzia di stampa. (segue) (Res)