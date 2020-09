© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Iraq: incontro tra Borrell e ministro Esteri Hussein, focus su relazioni bilaterali, riforme e sviluppi regionali - Le relazioni bilaterali tra Unione europea e Iraq, le riforme interne e i piani per elezioni parlamentari anticipate in Iraq, il lavoro della Coalizione globale contro Daesh e i recenti sviluppi regionali. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro di ieri, a Bruxelles, tra l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e il ministro degli Affari esteri dell'Iraq, Fuad Hussein. Lo si apprende da una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) appena diramata. Borrell ha ribadito la ferma intenzione dell'Ue di rafforzare ulteriormente l'impegno bilaterale e intensificare il dialogo e la cooperazione con l'Iraq, principalmente attraverso la piena attuazione dell'accordo di partenariato e cooperazione Ue-Iraq. Le riunioni delle sottocommissioni per il commercio e l'energia nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione sono state individuate come le prossime fasi istituzionali. (segue) (Res)