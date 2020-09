I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Human Rights Watch chiede a donatori internazionali di evitare consegna aiuti ad autorità libanesi - L’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha chiesto ai donatori internazionali di evitare il trasferimento di aiuti d’urgenza tramite il governo del Libano. Lo riferisce il quotidiano francofono libanese "L'Orient Le Jour". Secondo l’Hrw, le autorità non hanno dato prova della capacità di distribuire gli aiuti in modo tale da proteggere i diritti economici e sociali di tutta la popolazione senza alcuna discriminazione. Perciò, Hrw invita a sostenere piuttosto le Ong sul campo e la società civile impegnata dopo l'esplosione del 4 agosto al porto di Beirut. In un comunicato, Hrw sottolinea "la stupefacente incompetenza" delle autorità locali all'origine dell'incidente stesso. Secondo la Banca mondiale, l'esplosione del 4 agosto ha causato danni materiali diretti tra i 3,8 e i 4,6 miliardi di dollari, oltre a perdite per il calo dell'attività economica tra i 2,9 e i 3,5 miliardi. Sempre la Banca mondiale ha valutato in un ammontare compreso tra gli 1,8 e i 2,2 miliardi di dollari il fabbisogno per ricostruire ciò che è stato distrutto e rimettere in sesto il settore pubblico per gli anni 2020 e 2021. (segue) (Res)