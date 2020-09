© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'attivista Sheelan Dara e i suoi genitori sono stati uccisi nella loro casa di Baghdad da un gruppo di sconosciuti. Lo riferisce il quotidiano emiratino "The National". Dara, farmacista, era nota per l'impegno con cui assisteva dal punto di vista medico i dimostranti anti-governativi durante le manifestazione scoppiate l'ottobre 2019. Secondo Hatim al Jabri, capo della polizia di Baghdad, "uomini non identificati armati di fucile hanno fatto irruzione in una casa nel quartiere di Al Mansour, a ovest di Baghdad, nella serata del 15 settembre e hanno massacrato la farmacista Sheelan Dara e i suoi genitori", rubando poi oggetti di valore. Secondo Jabri, un'indagine è stata avviata sull'accaduto, ma i primi dati fanno presumere il furto come movente. Di diverso parere Ali Al Bayati, membro della Iraqi Human Rights Commission, che indica l'attività di Dara a sostegno dei manifestanti anti-governativi come motivo della carneficina. Nelle scorse settimane sono accaduti altri episodi simili. A Bassora, uno degli epicentri della protesta nel sud dell'Iraq, sono stati uccisi in agosto Riham Yaqoob, medico e attivista, e l'attivista Tahseen Osama.