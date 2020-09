© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: coordinatore sanitario per Teheran, il paese verso terza ondata di coronavirus - Le previsioni mostrano che l'Iran si sta muovendo verso la terza ondata di coronavirus, che apparentemente si farà sentire molto prima a Teheran che nelle altre province. Lo ha affermato Alireza Zali, coordinatore per la lotta al coronavirus nella capitale iraniana, come riferisce il portale d'informazione "Radio Farda". Anche il viceministro della Salute Alireza Raisi si è espresso in merito all'aumento dei contagi, causato dai viaggi e dalle persone irrispettose dei protocolli sanitari. Attualmente, i contagi da coronavirus in Iran sono oltre 407 mila, 23.453 i decessi. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati quasi 3mila. (Res)