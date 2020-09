I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Italia-Germania: a Milano Mattarella incontra presidente tedesco Steinmeier - Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è oggi a Milano per incontrare il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha accolto l'omologo tedesco questa mattina a Palazzo Reale. Steinmeier al suo arrivo ha detto "è tanto che non ci vediamo, era la volta buona per abbracciarci, ma non si può". Dopo gli onori militari delle forze armate in piazzetta Reale, il programma della giornata è proseguito con un colloquio tra i due e l'ascolto delle testimonianze di alcuni degli ex pazienti italiani del Covid-19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche. Mattarella e Steinmeier incontreranno poi i sindaci delle città gemellate italo-tedesche con interventi del presidente dell’Anci Antonio Decaro e del presidente dell’associazione nazionale dei comuni tedeschi, Ralph Spiegler. Nel pomeriggio, all’Hangar della Bicocca, i due capi di Stato prenderanno parte al panel economico sul dopo Covid che vedrà gli interventi dei professori Marco Fortis, Alberto Mantovani, Francesca Bria e dell’ad di Enel Francesco Starace. Il concerto al Teatro alla Scala con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal Maestro Riccardo Chailly chiuderà la giornata milanese di Steinmeier. (segue) (Rem)