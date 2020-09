I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Incidenti stradali: 27enne cade dal monopattino a Milano e perde coscienza - Questa notte a Milano si è verificato un altro incidente di un mezzo di micromobilità. All'1.15, in via Buonarroti, un 27enne è caduto dal monopattino elettrico e - fa sapere una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia - ha perso temporaneamente coscienza, a causa del trauma cranico subito. Ferito al volto e alla mano, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche la Polizia locale. (segue) (Rem)