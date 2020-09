I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: nel 2017 rapinò gioielleria in Brera, arrestato in Montenegro membro delle Pink Panthers - È stato arrestato ieri a Podgorica, in Montenegro, Vladimir Vujacic, il 46enne ritenuto responsabile della rapina avvenuta il 20 dicembre 2017 a Milano, in via Pontaccio, ai danni della gioielleria "Paradiso Luxury”. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'attività coordinata dallo Scip (servizio cooperazione di Polizia) di Roma, ha eseguito il mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura generale di Milano. L’operazione della polizia montenegrina è scattata nelle prime ore dell'alba di ieri. Vujacic è stato arrestato nella sua abitazione a Podgorica, sua città natale. Il 46enne fa parte del gruppo di origine balcanica criminale denominato "Pink Panthers", famoso in tutto il mondo per i modi spregiudicati e spettacolari delle rapine commesse. Il 20 dicembre 2017, insieme a Danilo Vucinic, un serbo di 38 anni, arrestato nell’estate 2018 e poi estradato dalla Svizzera all’Italia, aveva rapinato la gioielleria di via Pontaccio in soli 50 secondi. In meno di un minuto, grazie alla tecnica “smash & gran” (distruggi e prendi), i due erano riusciti a rubare orologi di pregio per un valore superiore ai 200 mila euro. (segue) (Rem)