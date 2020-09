I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Aerospazio: Politecnico Milano selezionato per prima missione per difendere la Terra dagli asteroidi - Dopo aver partecipato alla missione Rosetta, nel 2024 il Politecnico di Milano torna a volare nello spazio profondo. Per quella data l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, ha previsto il lancio della sonda spaziale Hera verso l'asteroide binario Didymos, il più piccolo corpo celeste oggetto di una missione spaziale, un asteroide di circa 780 metri di diametro, con la sua piccola luna Dimorphos, di circa 160 metri. Arrivata a destinazione, Hera rilascerà due CubeSat, piccoli satelliti delle dimensioni di una scatola di scarpe. Il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali del Politecnico - fa sapere una nota dell'ateneo - è stato appena selezionato per partecipare alla missione con un ruolo da protagonista: il team guidato dal professor Francesco Topputo sarà infatti responsabile della progettazione della traiettoria e del sistema di guida, navigazione e controllo del secondo CubeSat Milani, dedicato ad Andrea Milani, professore di meccanica orbitale all'Università di Pisa, mancato nel 2018. L'utilizzo dei satelliti miniaturizzati CubeSat rappresenta un passo fondamentale per l'esplorazione del sistema solare a basso costo, ma al tempo stesso ad alto contenuto tecnologico e scientifico. Per la prima volta, i CubeSat dovranno essere in grado di operare in autonomia ad una distanza di oltre 10 milioni di chilometri da terra in un ambiente ad oggi poco conosciuto e mai esplorato, come quello di un asteroide binario.