I fatti del giorno - Milano (5)

- - Rifiuti: da oggi Alexa risolve i dubbi sulla raccolta differenziata, il servizio in collaborazione con A2A - Se si ha un dubbio su come smaltire il cartone della pizza, una lattina oppure l’olio usato per la frittura, si può chiedere ad Alexa. Grazie alla collaborazione con A2A il servizio vocale di Amazon da oggi aiuterà i cittadini nella pratica della raccolta differenziata e del riciclo fornendo tutte le informazioni utili sullo smaltimento sostenibile dei rifiuti. Per conoscere il corretto contenitore o sacco in cui deve essere gettato un prodotto basta chiedere ad esempio “Alexa dove butto l’olio da cucina?” oppure “Alexa cosa si butta nel cassonetto bianco?”. Le informazioni relative alla raccolta differenziata dei rifiuti sono state fornite dalle società del Gruppo A2A, Amsa gestore dei servizi ambientali a Milano, Saronno e in altri 11 comuni dell’Area Metropolitana Milanese, e Aprica che opera a Brescia, Bergamo, Como e in altri 68 comuni. I cittadini residenti in queste aree riceveranno informazioni localizzate a seconda del Comune in cui si trovano e delle diverse regole stabilite rispetto alla raccolta dei rifiuti. Nel caso in cui il cittadino risieda al di fuori di quest’area, Alexa fornirà comunque un suggerimento basato sulle indicazioni fornite da A2A, ad esempio rispondendo che il sacchetto del pane solitamente va buttato nel contenitore della carta e il flacone del detersivo insieme con gli imballaggi in plastica. (Rem)