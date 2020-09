I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Tamburi (Enel), serve coesione, a rischio chiusura impianti a carbone entro 2025- Il governo ha elaborato un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che andrà cambiato, ma purtroppo che continuiamo così non raggiungeremo nemmeno gli obiettivi che c'erano l'altro ieri. Così l'amministratore delegato di Enel Italia, Carlo Tamburi, intervenuto oggi alla presentazione del Festival dello sviluppo sostenibile dell'Asvis. "I tempi autorizzativi sono troppo lenti, e c'è la possibilità che non riusciremo a chiudere le centrali a carbone, che stiamo facendo di tutto per fermare, entro il 2025: l'indisponibilità di altri impianti e la ripresa della domanda hanno reso necessaria la rimessa in esercizio di impianti a carbone fermi da mesi e mesi, per garantire il funzionamento del sistema", ha spiegato, sottolineando la necessità, per garantire una penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di triplicare o quadruplicare la presenza sul territorio. "Soprattutto, è importante garantire un elevato grado di correttezza e coerenza: bisogna essere coesi per non rovinare un obiettivo cercando di raggiungerne un altro", ha concluso. (segue) (Rin)