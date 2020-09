I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Besseghini (Arera), serve progressiva aggregazione operatori gas - Nella transizione energetica il gas "ricopre ancora un ruolo rilevante". Lo ha precisato Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), in occasione della presentazione, presso la Sala della Regina di Montecitorio, della Relazione annuale dell'Autorità. A tredici anni dalla norma che ha introdotto le gare d’ambito, "va pragmaticamente riconosciuto che i tempi della loro implementazione saranno ancora lunghi", ha spiegato per poi aggiungere: "Questa Autorità ha proposto interventi per semplificarne ed accelerarne lo svolgimento e ha promosso una regolazione in grado di favorire almeno uno degli effetti che lo svolgimento delle gare potrebbe determinare: una progressiva spinta alla aggregazione degli operatori". (segue) (Rin)