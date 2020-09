© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: banca centrale conferma politica monetaria ultra-espansiva - La Banca del Giappone (Boj) ha confermato oggi, 17 settembre, la politica monetaria ultra-espansiva e i programmi di credito emergenziali per l’economia colpita dal coronavirus, all’indomani dell’elezione a primo ministro di Yoshihide Suga, il primo cambio di leadership in quel paese da quasi otto anni a questa parte. La decisione della Boj giunge anche in concomitanza col ritorno del mercato azionario ai livelli pre-pandemia, mentre le esportazioni hanno registrato la terza espansione su base mensile ad agosto. La Boj ha migliorato il proprio giudizio sullo stato della terza economia mondiale, evidenziando che “l’attività economica è ripresa gradualmente, e sta accelerando il proprio ritmo di crescita”. A luglio la banca centrale aveva descritto lo stato dell’economia come “estremamente grave”. La banca ritiene che le esportazioni e la produzione industriale, pilastri della crescita economica nazionale, siano ora tornati ad una fase espansiva, ma evidenzia anche un deterioramento degli utili e della fiducia aziendali, e un conseguente calo degli investimenti in immobilizzazioni. (segue) (Res)