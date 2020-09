© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: ministro Unificazione Lee rinnova esortazione a rispetto accordi inter-coreani - Il ministro dell’Unificazione della Corea del Sud, Lee In-young, ha rinnovato l’esortazione alla Corea del Nord a rispettare gli impegni assunti nell’ambito degli accordi inter-coreani, sottoscritti dai due paesi a margine degli storici summit del 2018 tra i rispettivi leader. Lee ha visitato ieri la cittadina di confine di Panmunjom, lungo il confine demilitarizzato tra le due Coree, per la prima volta dalla sua nomina a capo del ministero, lo scorso luglio. La visita precede di pochi giorni il secondo anniversario della Dichiarazione congiunta di Panmunjon, firmata dal presidente sudcoreano Moon Jae In e dal leader nordcoreano Kim Jong-un il 19 settembre 2018, con l’obiettivo fondamentale di appianare le tensioni militari e dare nuovo impulso alla cooperazione economica tra le due Coree. “La promessa deve essere mantenuta, e gli accordi coronati dalla loro attuazione”, ha dichiarato Lee nel corso della visita, sfoderando anche la locuzione latina “pacta sunt servanda” (“I patti devono essere osservati”). Lee ha ricordato l’impegno assunto dal Nord a conseguire la denuclearizzazione della Penisola coreana, ed ha ribadito l’intenzione di Seul di procedere a “piccoli passi”, cominciando dalla cooperazione in ambito umanitario e dagli scambi transfrontalieri. (segue) (Res)