Ue: Corte giustizia respinge appello contro sanzioni a società petrolifere russe per crisi Ucraina

- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto un ricorso contro le misure restrittive imposte ad alcune società petrolifere russe appartenenti al gruppo Rosneft nell'ambito della crisi in Ucraina. Quindi, per la Corte, tali misure sono debitamente motivate e consentono di esercitare pressione sulla Russia per via del suo ruolo in tale crisi. La Corte ha ricordato che, dal 31 luglio 2014, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti del settore petrolifero in Russia in risposta alle azioni di Mosca "volte a destabilizzare la situazione in Ucraina", si legge nel documento della Corte. Queste misure comprendono divieti di esportazione di determinati prodotti e di tecnologie sensibili per il settore, nonché restrizioni all'accesso al mercato dei capitali dell'Unione per alcuni operatori di questo campo. La Corte ha ricordato che lo scopo di tali misure è di accrescere il costo delle azioni condotte dalla Russia contro la sovranità dell'Ucraina e di promuovere una soluzione pacifica della crisi. (segue) (Beb)