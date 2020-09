Ue: Corte giustizia respinge appello contro sanzioni a società petrolifere russe per crisi Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la decisione del Consiglio, varie società russe appartenenti al gruppo Rosneft, specializzato nel settore del petrolio e del gas, hanno presentato ricorso al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento delle misure. Ma, con la sentenza del 13 settembre 2018, il Tribunale ha respinto questo ricorso. Le società in questione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. E, con la sentenza odierna, la Corte ha respinto integralmente l'impugnazione di tali società. Nel merito, la Corte ha confermato che i divieti di esportazione controversi costituiscono misure di portata generale, sebbene il numero di attori effettivamente appartenenti al settore sia alquanto limitato. Relativamente alla motivazione delle restrizioni di portata individuale imposte alle società in questione per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui le società in questione non potevano ignorare le ragioni per le quali sono state loro imposte le restrizioni mirate. (segue) (Beb)