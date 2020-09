Ue: Corte giustizia respinge appello contro sanzioni a società petrolifere russe per crisi Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ha rilevato poi che sia i divieti di esportazione sia le restrizioni all'accesso al mercato dei capitali dell'Unione contribuiscono chiaramente a conseguire l'obiettivo perseguito dal Consiglio. Infine, dopo aver ricordato che le misure restrittive in questione sono compatibili con l'accordo di partenariato Unione europea-Russia, la Corte ha constatato che il Tribunale non è incorso in errore nel ritenere che esse fossero parimenti conformi all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt) che contiene una disposizione relativa alle "eccezioni concernenti la sicurezza", che, in circostanze come quelle che hanno portato all'adozione delle misure controverse, consente alle sue parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei loro interessi essenziali in materia di sicurezza. (Beb)