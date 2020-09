Onu: Ifad invita stati membri a presentare candidati alla presidenza, scadenza il 23 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) ha invitato oggi i suoi 177 stati membri a nominare i candidati alla carica di prossimo presidente del Fondo. Le nomine dei candidati a presidente, si legge in un comunicato dell’agenzia Onu, possono essere espresse solo dagli stati membri dell’Ifad e debbono essere presentate al segretario dell’Ifad entro e non oltre il 23 novembre 2020. Il prossimo presidente assumerà la guida dell’Ifad in un momento cruciale. Si calcola che entro la fine dell’anno la pandemia di Covid-19 ridurrà alla fame oltre 83 milioni di persone e farà aumentare, per la prima volta da decenni, il numero di quanti vivono in condizioni di povertà. Sono necessari maggiori investimenti nelle aree rurali, sia per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di eliminare la povertà e la fame, sia per aiutare le persone a superare l’impatto della pandemia, rendere i sistemi alimentari più sostenibili e aumentare la capacità di resilienza dei piccoli agricoltori. A seguito delle procedure di nomina, l’elezione del nuovo presidente avverrà il 17 febbraio 2021, durante la riunione annuale del Consiglio dei governatori dell’Ifad. Il Consiglio dei governatori è il principale organo di governo dell’agenzia, con pieni poteri decisionali. Il presidente dell’Ifad rimane in carica per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il neoeletto presidente assumerà l’incarico il 1 aprile 2021. L’Ifad è un’istituzione finanziaria internazionale e un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di alleviare la povertà rurale e la fame. Il presidente dell’Ifad ricopre la carica istituzionale più alta e ha la responsabilità di guidare l’organizzazione e presiederne il Consiglio di amministrazione. (Com)