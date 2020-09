Coronavirus: Reinhart (Banca mondiale), economia globale non tornerà a livelli pre-crisi prima di 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia mondiale non tornerà ai livelli pre-crisi "prima dei prossimi 5 anni" e sarà "molto più traumatica di quella del 2008". Lo ha affermato oggi, Carmen Reinhart, capo economista della Banca mondiale nel corso del suo intervento al "Forum Tendenze" di Madrid. L'economista ha spiegato che "il livello di incertezza è molto più alto, i cali del Pil sono stati storici e tutto dipende da quanto è veloce il vaccino". A suo parere, questa crisi globale non è iniziata come una crisi finanziaria, ma sta rapidamente mutando. "Milioni di famiglie hanno perso il lavoro, avranno problemi a ripagare i loro debiti e ci sono milioni di imprese che hanno chiuso i battenti", ha avvertito. Reinhart ha poi sostenuto che i piani di aiuto, sia attraverso prestiti che attraverso aiuti diretti, non saranno sufficienti ad evitare il fallimento di imprese e famiglie.(Spm)