Russia: Putin conferisce a Medvedev onorificenza al merito per la patria

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto con il quale conferisce al vicepresidente del Consiglio di sicurezza, l'ex primo ministro ed ex capo dello Stato, Dmitrij Medvedev, l'ordine al merito per la patria di III grado. Il decreto presidenziale è stato pubblicato sul portale governativo per le informazioni legali. Nel documento si osserva che che Medvedev è stato premiato "per i servizi allo Stato e per i molti anni di dedito lavoro". Dal 2008 al 2012 è stato presidente della Federazione Russa, dal 2012 al 2020 primo ministro. Da gennaio 2020, ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. (Rum)