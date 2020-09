Ue: Michel a Malta rende omaggio a Daphne Caruana Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha reso omaggio alla giornalista Daphne Caruana Galizia, recandosi oggi a Malta sul luogo in cui è stata uccisa nel 2017. Lo rende noto il quotidiano maltese "Times of Malta". "Quello che è successo qui è una vergogna per l'Europa e un attacco alla libertà di stampa. Sono venuto qui per omaggiare la memoria e la famiglia di Daphne", ha detto Michel, accompagnato nella visita dal marito e dal figlio della giornalista maltese. Durante la cerimonia non era presente alcun rappresentante del governo della Valletta. È la seconda volta che un presidente del Consiglio europeo si reca a Malta per ricordare Daphne Caruana Galizia. Nel 2017, poco dopo l'uccisione, l'ex presidente Donald Tusk aveva deposto dei fiori sulla tomba della giornalista. (Res)