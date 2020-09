Energia: Descalzi (Eni), futuro della società non sarà basato sul petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i cambiamenti c'è bisogno di tempo, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture che hanno costi molto elevati. Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto oggi al webinar "Obbligati a crescere" organizzato dal "Messaggero". "La capacità di trasformarsi mantenendo le infrastrutture esistenti consente di cambiare senza rottamare ciò in cui si è investito negli ultimi anni, con uno sguardo diverso verso il futuro", ha detto, prendendo a titolo di esempio gli impianti di Venezia e Gela, trasformati in bioraffinerie e sottolineando che "il futuro non sarà basato sul petrolio". (Ems)