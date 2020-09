Roma: entra in un hotel per rubare nello spogliatoio dei dipendenti, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina, i carabinieri della stazione Roma Macao hanno denunciato un 38enne nato in Lussemburgo, senza fissa dimora in Italia, con l’accusa di tentato furto aggravato. Dopo averlo visto entrare furtivamente in un hotel in piazza dei Cinquecento, i carabinieri sono intervenuti sorprendendolo all’interno dello spogliatoio riservato ai dipendenti della struttura mentre, dopo aver rotto le porte di alcuni armadietti, rovistava all’interno per rubarne il contenuto. L’uomo è stato bloccato, identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria. (Rer)