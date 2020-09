Francia: ministro Economia Le Maire, nel 2020 recessione al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese prevede una recessione del 10 per cento nel 2020, contro l'11 per cento stimato in precedenza, e una crescita dell'8 per cento nel 2021. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnews. "È una stima che resta prudente, perché l'economia ha ricominciato bene nei mesi di giugno, luglio e agosto. Penso che siamo chiaramente nella buona direzione", ha detto Le Maire. In merito alle previsioni del prossimo anno, il ministro dell'Economia sottolinea che si tratta di un aumento "molto forte". "Secondo me la Francia è il paese che ha più carte da giocare, più qualità economiche, savoir faire, innovazioni e intelligenza economica in Europa e lo dimostreremo", ha poi aggiunto. (Frp)