Coronavirus: Menarini lancia test antigenico che indica la carica virale

- Il nuovo test di A. Menarini Diagnostics per la ricerca dell'antigene è in grado di individuare, in soli 12 minuti, se un paziente è positivo al Covid-19, e soprattutto di dare un'indicazione sulla sua carica virale, così da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi e più a rischio. Un passo avanti importantissimo nella lotta al virus compiuto dal colosso internazionale nato a Napoli nel 1886. Questi test, spiega l'azienda in una nota, si differenziano da quelli in biologia molecolare perché, anche se il mezzo utilizzato per prelevare il campione è sempre il tampone nasofaringeo, i test antigenici non ricercano il materiale genetico del virus, ma rilevano la presenza dell'antigene e quindi di un'eventuale infezione, attraverso la ricerca di proteine specifiche del virus. E lo fanno attraverso una strumentazione facile da trasportare e di semplice utilizzo, più veloce, meno costosa e con risultati altrettanto affidabili. Come la piattaforma Point of Care Afias, distribuita da A. Menarini Diagnostics in Italia e in altri paesi europei, che può essere utilizzata in contesti operativi decentralizzati rispetto al laboratorio analisi, quali pronto soccorso, aeroporti o sedi in cui c'è la necessità di avere un primo risultato affidabile in poco tempo. (segue) (Ren)