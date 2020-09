Coronavirus: Menarini lancia test antigenico che indica la carica virale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attualmente disponibili due modelli: Afias 1, che consente di eseguire un test alla volta, e Afias 6 che permette l'esame di 6 campioni contemporaneamente. Con la medesima piattaforma è possibile, inoltre, eseguire anche i test sierologici, rilevando la presenza e la quantità di anticorpi Igm e Igg da un campione di sangue del paziente. Con l'utilizzo di Afias 6, per esempio, tre pazienti possono avere contemporaneamente, in 12 minuti, i risultati del test sierologico e antigenico. Fabio Piazzalunga, Global Head di A. Menarini Diagnostics, ha dichiarato: "È estremamente importante fornire test affidabili che consentano uno screening su larga scala e un rapido rilevamento di casi positivi per contenere la diffusione del Covid-19. In definitiva, la vita e le economie saranno vincolate sempre più anche alla disponibilità e all'efficienza di questi strumenti diagnostici". (Ren)