Roma: smantellata rete di narcotrafficanti, 7 arresti e 400mila euro sequestrati

- Questa settimana gli agenti della Squadra investigativa del commissariato di Torpignattara hanno eseguito sette arresti, 5 in carcere e 2 ai domiciliari, frutto di una complessa attività d'indagine durata oltre un anno. Le persone coinvolte avevano imbastito un sistema di collaborazione molto vicino ad una stabile organizzazione, dividendosi i ruoli dell'approvvigionamento, del confezionamento e della vendita di droga, ricavandone profitti elevati. Nel corso dell'articolata indagine sono stati sequestrati circa 400 mila euro provento dell'attività illecita di vendita e spaccio di stupefacenti, denaro depositato in diversi istituti bancari. Il gruppo, formato per lo più da giovani ben inseriti nel tessuto criminale della malavita romana e partenopea vedeva all'interno della stessa una spiccata presenza di donne che si occupavano della gestione del denaro frutto dell'attività di spaccio. (segue) (Rer)