Roma: smantellata rete di narcotrafficanti, 7 arresti e 400mila euro sequestrati (2)

- Le indagini, già in atto da maggio dello scorso anno, hanno permesso agli agenti di sorprendere tre degli arrestati all'interno di un box nella zona Appia, allestito a centrale operativa per la lavorazione e il confezionamento della droga, permettendo così di trovare e sequestrare 2 chili di cocaina, una pistola calibro 7,65, macchinari per la lavorazione e il confezionamento della droga. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso l'abitazione degli arrestati è stato trovato e sequestrato denaro contante per un importo di 25 mila euro. Ulteriori indagini hanno permesso di trovare e sequestrare in casa di una delle destinatarie dei provvedimenti restrittivi, a Genzano di Roma, 70 mila euro in banconote di vario taglio nascoste sotto il forno della cucina. (segue) (Rer)