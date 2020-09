Roma: smantellata rete di narcotrafficanti, 7 arresti e 400mila euro sequestrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ascoltava musica trap ad alto volume percorrendo la città a bordo delle proprie auto di grossa cilindrata, identificandosi nei personaggi di alcune famose serie televisive al tal punto da imitarne l'atteggiamento e programmare l'acquisto di orologi in oro con incisi i propri nomi, come avviene in queste stesse fiction. L'operazione, che si è conclusa lunedì ha permesso di riportare in carcere Q.A. di 26 anni, residente del quartiere Prenestino, B.C. di 32 anni residente del quartiere San Giovanni, la mamma di quest'ultimo, R.M.P. di 63 anni già nota alle forze dell'ordine, la sorella B.J. di anni 30, tutti romani oltre a C.F. 27enne romena. Mentre agli arresti domiciliari sono finite S.J. 25enne e S.L. di 28 anni, entrambe romane. (Rer)