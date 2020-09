Slovacchia-Austria: presidente Van der Bellen riceve omologa slovacca Caputova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Austria, Alexander Van der Bellen, ha ricevuto l'omologa slovacca, Zuzana Caputova, a Vienna. Lo comunica la presidenza austriaca via Twitter. Caputova è una degli ospiti dell'Austrian World Summit del 2020. A causa della pandemia di coronavirus l'edizione di quest'anno, la quarta, si svolge in modalità mista, in presenza e da remoto. Tra coloro che interverranno solo virtualmente c'è anche il patron dell'evento, Arnold Schwarzenegger. All'Austrian World Summit 2020 è presente anche il presidente della Croazia, Zoran Milanovic. L'appuntamento viennese è un'occasione per creare una piattaforma di contatti tra regioni, città e Stati al fine di agevolare l'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi di tutela del clima sanciti dagli Accordi di Parigi. (Vap)