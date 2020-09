Slovacchia-Bielorussia: presidente Caputova dà proprio sostegno a Svetlana Alexievich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il premio Nobel bielorusso Svetlana Alexievich per esprimere il suo sostegno "ai valori che rappresenta". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Caputova ha definito Alexievich una donna coraggiosa che sta dalla parte della libertà e della democrazia per il popolo bielorusso. Il capo dello Stato slovacco ha espresso solidarietà al premio Nobel e sostenuto la necessità di nuove elezioni segnalando il rispetto per le proteste pacifiche a Minsk e in altre città del Paese. Alexievich è l'unico membro del vertice del consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa a non aver abbandonato laBielorussia e a non essere stato arrestato dalle autorità di regime. (Vap)