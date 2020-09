Secondo il suo staff, Navalnyj è stato avvelenato con una bottiglia d'acqua in albergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj è stato avvelenato usando una bottiglia d'acqua che si trovava nella sua stanza d'albergo a Tomsk e non all'aeroporto come si credeva in precedenza. È quanto diffuso dallo staff del politico russo su Instagram, dove è stato pubblicato un video dei primi momenti successivi all'incidente. La Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) sostiene che la bottiglia, sulla quale un laboratorio tedesco avrebbe trovato tracce di una sostanza del gruppo Novichok, è stata prelevata da una stanza dell'hotel Tomsk dove alloggiava Navalnyj. La Fbk riferisce anche che dopo che si è appreso del ricovero di Navalnyj, i collaboratori hanno chiamato un avvocato e sono saliti nella stanza da cui era appena uscito il politico dell'opposizione. I collaboratori hanno iniziato a registrare, descrivere e imballare tutto ciò che hanno trovato, comprese le bottiglie di acqua. Uno degli sviluppatori dell'agente chimico, Leonid Rink, ha subito commentato per l'agenzia di stampa "Ria Novosti" le dichiarazioni del Fbk, esprimendo dubbi sul fatto che la bottiglia potesse essere prelevata senza precauzioni dall'albergo, senza esserne contaminati. (Rel)