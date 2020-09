Coronavirus: Besseghini (Arera), con emergenza nuova sfida a riduzione divari territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, al consueto svolgersi delle considerazioni sui servizi essenziali, quali l’energia, l’acqua, i rifiuti e il teleriscaldamento, "dobbiamo affiancare le prime riflessioni sull’enorme impatto della pandemia da Covid-19. Un importante obiettivo dichiarato lo scorso anno da questo Collegio, era l’impegno a sviluppare una regolazione in grado di contribuire alla riduzione dei divari territoriali che nel nostro Paese, purtroppo, caratterizzano l’accesso ai servizi pubblici. L’emergenza Covid-19 ha aggiunto nuove sfide a quell’obiettivo". Lo ha affermato Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) in occasione presentazione, presso la Sala della Regina di Montecitorio, della Relazione annuale dell'Autorità.(Rin)