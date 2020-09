Romania: ministro Salute, casi coronavirus in crescita per affollamento trasporti e rientro dalle vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affollamento dei trasporti pubblici e il rientro delle persone dalle vacanze sono le principali cause dell'esplosione dei casi Covid-19 in Romania. Lo ha detto il ministro della Salute romeno, Nelu Tataru, all'emittente televisiva "Digi24". Il ministro sottolinea che se le regole di protezione non saranno rispettate, il numero dei contagi aumenterà, perché siamo nel mese più difficile finora. "Nelle ultime 24 ore sono 1.713, il maggior numero dall'inizio dell'epidemia. Questo aumento deve essere visto nel contesto della valutazione di diversi test, ma anche nel contesto della valutazione di alcuni focolai nelle indagini epidemiologiche", ha aggiunto. "Fino ad ora noi abbiamo fatto valutazioni ogni giorno, ogni sette giorni, ogni 14 giorni. Siamo in un mese in cui avremo una fluttuazione nel numero di casi, anche dopo il numero di test, ma anche il mese con più misure per tornare a una quasi normalità, includendo qui l'inizio dell'anno scolastico, il mese della campagna elettorale, la ripresa l'attività nei ristoranti, nei cinema, il rientro della popolazione dalle vacanze, la congestione dei mezzi pubblici e le elezioni di fine mese", ha spiegato il ministro. "Durante questo periodo abbiamo notato un trasporto pubblico affollato, in cui si può ancora ricordare che alcune regole devono essere seguite. So che abbiamo fretta, so che sono iniziate le attività economiche, che è iniziata la scuola, ma le precauzioni devono essere massime. Prevediamo un aumento del numero di casi", ha concluso il ministro della Salute. (Rob)