Turchia: Moody's declassa il rating di 13 banche

- L'agenzia Moody's ha declassato il rating di 13 banche della Turchia. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Le banche interessate sono Akbank T.A.S., Alternatifbank A.S., Denizbank A.S., Hsbc Bank A.S. (Turkey), QNB Finansbank A.S.,T.C. Ziraat Bankasi A.S., Turk Ekonomi Bankasi A.S., Turkiye Garanti Bankasi A.S., Turkiye Halk Bankasi A.S., Turkiye Is Bankasi A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., Yapi ve Kredi Bankasi A.S. e Export Credit Bank of Turkey A.S. "Il declassamento del rating segue quello delle obbligazioni del governo turco sempre da parte di Moody's", ha affermato la stessa agenzia, la quale la scorsa settimana ha declassato il rating sul debito della Turchia a B2 motivando la modifica con le "vulnerabilità esterne in crescita suscettibili di cristallizzarsi in una crisi nella bilancia dei pagamenti" e "l'incapacità o la mancanza di volontà delle istituzioni del paese di affrontare con efficacia queste sfide". (Tua)